رئيس وزراء الجزائر: برنامج عمل لتحسين التحصيل الضريبي وتفادى الخسائر

أ ش أ

قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، إنه تم وضع برنامج عمل من أجل تحسين التحصيل الضريبي لتفادي الاختلالات والخسائر الهامة التي تمس الاقتصاد الوطني بالنظر إلى ضعف مستوى التحصيل الضريبي.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الثلاثاء، في جلسة لمجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري) للرد على استفسارات النواب حول نص قانون المالية لسنة 2022.

وأوضح عبد الرحمن أن الغش و التهرب الضريبي بلغا مستويات "لا يمكن التغاضي عنها"، مؤكدًا أن الدولة عازمة على تحسين آليات التحصيل الضريبي للتكفل بمتطلبات ميزانية الدولة، مضيفًا أن تحديث منظومة الإدارة الضريبية يعتبر "من صميم مسار الإصلاح وتنمية الاقتصاد الوطني، لاسترجاع الثقة بين المواطن والإدارة".

كما اعتبر رئيس الوزراء الجزائري أن الإصلاح الضريبي الشامل "يندرج ضمن المسعى الشامل لدعم الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة الجزائرية، ومواجهة متطلبات التوازنات المالية مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسات الحكومية".

وأضاف أن وزارة المالية "انتهجت برنامجًا متكاملاً للتحديث الهيكلي والوظيفي والتقني لتسيير مصالح المديرية العامة للضرائب".