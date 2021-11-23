اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس مؤسسة النفط بليبيا: لا علاقة لنا ببيع حصص من الأسهم بإحدى الشركات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:30 م
رئيس مؤسسة النفط بليبيا: لا علاقة لنا ببيع حصص من الأسهم بإحدى الشركات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس مصطفى صنع الله
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، المهندس مصطفى صنع الله، إن المؤسسة لا علاقة لها بما يثار حول بيع حصص ليبيا من أسهمها في إحدى الشركات النفطية، "لا من قريب، ولا من بعيد". 

وأكد صنع الله ردًا على استفسار نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى، عبدالله اللافي، حول هذا الأمر في لقاء جمع بينهما أمس، أنه ليس من اختصاص المؤسسة التصرف أو التنازل عن حصص ليبيا في المؤسسات والشركات، مضيفًا أن المؤسسة تعمل من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير أداء القطاع لما فيه مصلحة البلاد، وفق بيان للمجلس الرئاسي الليبي اليوم.

وناقش اللقاء سير العمل بالمؤسسة، والاطلاع على كل ما يتعلق بتطوير أدائها، فيما أطلع المهندس مصطفى صنع الله، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على إجراءات العمل الخاصة بالمؤسسة من النواحي الفنية والإدارية، مؤكدًا أن الأعمال بكل الحقول والموانئ تسير بشكل جيد.

فيما أكد اللافي أهمية الحفاظ على قوة وتماسك المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، وضرورة إبعاد المؤسسة عن كل التجاذبات والصراعات السياسية، باعتبار "النفط هو قوت الليبيين جميعًا، وهي المصدر الوحيد لرزقهم".


ليبيا

اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

مؤسسه النفط الليبيه

المؤسسه الوطنيه للنفط بليبيا

المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجزائر: قريبا.. استئناف نشاط "سوناطراك" للبترول فى ليبيا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:48 م

رؤساء الدول والوفود يهنئون الرئيس السيسي بتولى رئاسة قمة "الكوميسا".. ليبيا: الهجرة غير الشرعية أرهقت العالم.. رئيس تونس: أفريقيا يجب أن تكون للأفارقة..ورئيس وزراء موريشيوس يهنئ مصر بنجاحها فى إنتاج لقاح كورونا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:19 م

صور العالم هذا المساء.. تنكيس العلم الأمريكي تكريمًا لضحايا حادث الدهس فى ولاية "ويسكونسن".. "لأول مرة في تاريخ ليبيا".. ليلى بن خليفة أول امرأة تترشح للرئاسة.. مقتل 12 شخصا بهجوم على مخيم للنازحين في الكونغو

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 10:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة