رئيس مؤسسة النفط بليبيا: لا علاقة لنا ببيع حصص من الأسهم بإحدى الشركات

كتب أحمد جمعة

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، المهندس مصطفى صنع الله، إن المؤسسة لا علاقة لها بما يثار حول بيع حصص ليبيا من أسهمها في إحدى الشركات النفطية، "لا من قريب، ولا من بعيد".

وأكد صنع الله ردًا على استفسار نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى، عبدالله اللافي، حول هذا الأمر في لقاء جمع بينهما أمس، أنه ليس من اختصاص المؤسسة التصرف أو التنازل عن حصص ليبيا في المؤسسات والشركات، مضيفًا أن المؤسسة تعمل من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير أداء القطاع لما فيه مصلحة البلاد، وفق بيان للمجلس الرئاسي الليبي اليوم.

وناقش اللقاء سير العمل بالمؤسسة، والاطلاع على كل ما يتعلق بتطوير أدائها، فيما أطلع المهندس مصطفى صنع الله، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على إجراءات العمل الخاصة بالمؤسسة من النواحي الفنية والإدارية، مؤكدًا أن الأعمال بكل الحقول والموانئ تسير بشكل جيد.

فيما أكد اللافي أهمية الحفاظ على قوة وتماسك المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، وضرورة إبعاد المؤسسة عن كل التجاذبات والصراعات السياسية، باعتبار "النفط هو قوت الليبيين جميعًا، وهي المصدر الوحيد لرزقهم".