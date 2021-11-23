رئيس دير السيدة العذراء بشمال ألمانيا يزور مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس

المنيا -حسن عبد الغفار

زار الأنبا دميان اسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم والقديس موريس بهونكستر شمال المانيا مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا ثم أعقبها جولة فى عدد من الأماكن المقدسة التقى خلالها بالحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، حيث بدأ زيارته بدير القديسه العذراء مريم بدير جبل الطير وزار خلالها الكنيسه الأثرية مع باقي المعالم الأثريه الأخرى، ثم فندق العائله المقدسة والذي حاز على إعجابه الشديد.

وقال الأنبا دميان أن الفندق يعد من أفضل وأرقى أماكن استقبال الرحلات الكنسية والذي يليق بمكانة محطةٍ من أهم محطات رحلة العائلة المقدسة، ثم زار كنيسة الشهيد أبسخيرون القليني الشهيرة بقرية البيهو ثم إلى مستشفى الراعي الصالح بملحقاتها والتي أثارت إعجابه بأقسامها وأجهزتها العلاجيه الضخمه، كما زار مجمع مدارس العهد الجديد وما يحويه من أنشطة تعليمية وإجتماعية وترفيهية.

وكذلك كاتدرائية شهداء الإيمان بقرية الشهداء العور وتبارك من رُفات الشهداء الأطهار مُستعرضاً المتحف والبانوراما الخاصين بهما وما يحويه المكان من مرافق فاخره لاستقبال الرحلات الكنسية، ثم صلى القداس الإلهي بكنيسة الهروب بدير جبل الطير، واختتمت الزيارة بكنيسة الشهيد مارمينا العجائبي الأثرية بقرية طحا الأعمدة والتى يرجع تاريخ بنائها إلى القرن السابع الميلادى.