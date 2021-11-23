اليوم السابع
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رئيس جهاز التمثيل التجاري: إمكانيات مصر الكبيرة تسمح لها بالنفاذ لدول إفريقيا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:32 م
رئيس جهاز التمثيل التجاري: إمكانيات مصر الكبيرة تسمح لها بالنفاذ لدول إفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال قمة الكوميسا
ماجد تمراز

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قال يحيى الواثق بالله، الوزير المفوض ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إن رئاسة مصر للكوميسا فى هذه الدورة الحادية والعشرين، هي أول مرة منذ 20 عاماً، واليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسلم رئاسة الكوميسا للدورة القادمة، وهى خطوة هامة لدول شرق وجنوب إفريقيا، لأن مصر إمكانيتها يسمح لها بالنفاذ للدول الإفريقية، ليس فقط في محور الصادرات، ولكن هناك رجال أعمال يرغبون في الاستثمار بالقارة الإفريقية.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، الذى يذاع على قناة "cbc": "مصر تفوز حالياً بالعديد من المقاولات فى القارة، وهو ما يدعم مصر على الصعيد السياسي، وهناك علاقات متميزة للغاية بين الرئيس السيسي وزعامات الكوميسا، وهو ما سيدعم خطو وزارة التجارة في التحرك نحو جنوب وشرق القارة الإفريقية، وسيتم استغلال مكاتب جهاز التمثيل التجاري في تحقيق هذه الخطة".
 
وقال: "هناك اتفاقية التجارة الحرة الكبرى، لم نكن نصل إليها لو لم تتجه مصر لعمل تجمعات صغيرة ومنها الكوميسا، فلم نكن نتكمن أن نحلم بـ 54 دولة إفريقية يقومون بعمل اتفاقية تجارة حرة تنتقل عبر الحدود دون رسوم جمركية، والكوميسا تتميز بأنها دخل مرتفع مقارنة بعدد آخر من الدول الإفريقية لذلك لابد من تواجدنا بين هذه الدول على كافة الأصعدة".

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