رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على حالة "سلوى عبد الموجود" عقب توجيهات الرئيس

كفر الشيخ: محمد سليمان

زار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ رافقه الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الثلاثاء، المستشفى الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنة "سلوى عبد الموجود "والمقيمة بعزبة العتيق مركز دسوق، والتي تعاني من ورم وتضخم بالقدم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بعلاجها على نفقة الدولة.

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، فى بيان له،أنه تم توفير الغرفة الخاصة بها، والامكانيات والرعاية الطبية اللازمة وتقديم كافة الدعم الطبي لها، وذلك لاستكمال علاجها تحت إشراف فريق طبي متخصص بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة عميد كلية الطب الدكتور طه اسماعيل والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور حاتم الجوهري بالإشراف المباشر على متابعة المريضة واستكمال الفحوصات والأشعة اللازمة لها والتأكد من حصولها على خدمة طبية متميزة لحين استقرار الحالة.



جانب من زيارة المريضة