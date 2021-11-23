رئيس جامعة بنى سويف: تنظيم مسابقة لاختيار أفضل وحدة ذات طابع خاص

بنى سويف: هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن تنظيم مسابقة لاختيار أفضل وحدة ذات طابع خاص بالجامعة مع تشكيل لجنة تحكيم لمتابعة تلك المسابقة واختيار الأفضل، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للإشراف علي الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الرحمن برعي المنسق العام للجنة العليا للإشراف على الوحدات ذات الطابع الخاص، والمستشار المالي، وأعضاء اللجنة.

وأوضح رئيس الجامعة،فى بيان له،أن اختيار أفضل وحدة سوف يستند علي عدد من الأسس والمقومات منها، الربح الذي أدخلته الوحدة للجامعة، ومدي النمو والطفرة التي استطاعت الوحدة تحقيقها من خلال أعضائها وجهدهم المبذول في الارتقاء وتطوير سير العمل وزيادة الإنتاجية، ومدي انتظام أعضاء الوحدة في حضور الجلسات والاجتماعات داخل الكلية. كما سيتم عمل حصر شامل للوحدات المكررة والتي تتشابه في أهدافها.

وفي سياق منفصل ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اجتماع لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء اللجنة حيث تم مناقشة آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.