رئيس الوزراء للفنانين بافتتاح المبنى الجديد لمعهد السينما: أنتم القوى الناعمة لنا

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه مبنى المعهد العالي للسينما الجديد على إلقاء التحية على الفنانين المتواجدين خلال افتتاح المبنى، مؤكدا دعمه الكامل للفن، قائلا: "أنتم القوى الناعمة لنا".

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مبني المعهد العالي للسينما الجديد بحضور نخبة من الفنانين من بينهم محمود حميدة وحسين فهمى وليلى طاهر والمخرج خالد جلال، وشاهد رئيس الوزراء فيلما تسجيليا عن صناعة السينما.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون، إن حضور رئيس الوزراء وتشريفه تأكيد على اهتمام الدولة بالفن.

يأتى افتتاح المبنى الجديد للمعهد العالى للسينما ضمن التوسعات التي تجريها الأكاديمية فى مبانيها خلال الفترة الأخيرة.