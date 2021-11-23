رئيس الكنيسة الأسقفية يرسم قسًا للخدمة السودانية بكنيسة القديس ميخائيل بمصر الجديدة

كتب: محمد الأحمدى

رسم الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الشماس ايمانويل كوكو ليصبح قسًا للخدمة السودانية فى كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمصر الجديدة، وذلك خلال صلوات القداس الإلهي، وبحضور القس عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة.

وأكد رئيس الأساقفة، أن الخدمة تتسع في الكنيسة الأسقفية مما يستلزم رسامة قساوسة جدد خاصة فى الخدمة السودانية أحد أهم الخدمات الكنسية التي تقدمها الكنيسة الأسقفية بمصر.

وقال رئيس الأساقفة فى عظة القداس، إن كل منا فى احتياج شديد للصلاة لكي ينمو ويصبح شبيها بالمسيح مضيفا: هناك تناسب طردى كلما ارتبطت بالمسيح تحتاج إلى أن تتغذى منه بالصلاة الدائمة.

كان إيمانويل كوكو قد بدأ خدمته في مصر عام 2001 بكنيسة القديس ميخائيل الأسقفية بمصر الجديدة حيث كان خادما بمدارس الأحد ثم التحق بمعهد جبال النوبة لدراسات الكتاب المقدس التابع لكلية اللاهوت الأسقفية وتخرج في دفعته الأولى وفي عام 2012 تمت رسامته كقارئ في الكنيسة وبعدها بأربعة سنوات تمت رسامته كشماس.



جانب من الرسامة



رسامة قس