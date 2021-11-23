اليوم السابع
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رئاسة كوريا الجنوبية: لا نعتزم زيارة مقر عزاء الرئيس الأسبق تشون دو-هوان

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:25 م
رئاسة كوريا الجنوبية: لا نعتزم زيارة مقر عزاء الرئيس الأسبق تشون دو-هوان رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن
وكالات

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أكدت الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها لا تعتزم تقديم الزهور أو زيارة مقر العزاء للرئيس الأسبق تشون دو-هوان.

وحسب موقع روسيا اليوم، أعرب المكتب الرئاسي عن أسفه لوفاة الرئيس الأسبق تشون دو-هوان دون أن يعتذر عن حملة القمع الدموية لانتفاضة عام 1980 المؤيدة للديمقراطية.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي بارك كيونغ-مي إن المكتب الرئاسي لا يعتزم تقديم الزهور أو زيارة مقر العزاء للرئيس الأسبق تشون، الذي توفي في منزله في وقت سابق من اليوم عن عمر يناهز 90 عاما، بعد معاناة مع سرطان الدم والأمراض المزمنة.

وأضافت بارك أن المكتب الرئاسي "يصلي من أجل الفقيد ويرسل كلمات التعاطف والتعزية إلى أسرته الثكلى".

 


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