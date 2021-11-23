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دير القديس الأنبا باخوميوس بالأقصر يفتح أبوابه للزيارة 3 أيام بالأسبوع

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:47 ص
دير القديس الأنبا باخوميوس بالأقصر يفتح أبوابه للزيارة 3 أيام بالأسبوع دير القديس الأنبا باخوميوس
كتب: محمد الأحمدى

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أعلن دير القديس الأنبا باخوميوس "الشايب" بالأقصر، عن غلق أبوابه طوال فترة صوم الميلاد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، على أن يفتح أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

ودعا دير الأنبا باخوميوس الزائرين، إلى الالتزام بكل الإجراءات مثل ارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد بين الأفراد.

وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذى يبدأ يوم 25 نوفمبر، ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذى تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية يوم 25 ديسمبر من كل عام، وفقًا لتقويم الكنائس الغربية.

بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى يوم 7 يناير من كل عام، وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن أكل اللحوم، وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير.


الكنيسه الارثوذكسيه

صوم الميلاد المجيد

دير الانبا باخوميوس

الاقصر

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