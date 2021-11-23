دراسة أسترالية: تناول القهوة يقلل من خطر الإصابة بـ" ألزهايمر"

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في بشرى سارة للذين لا يستطيعون قضاء يومهم دون تناول القهوة ، كشفت دراسة طويلة الأمد أن شرب القهوة بكميات كبيرة ، يجعل الإنسان أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.



وعكف باحثون أستراليون في كلية الطب بجامعة "سيدني" على دراسة نمط الحياة حتى الشيخوخة ، وإذا كان تناول القهوة قد أثر على معدل التدهور المعرفي لأكثر من 200 أسترالي على مدى عقد كامل .. وأوضحت الدكتورة "سامانثا جاردينر " كبيرة الباحثين، أن النتائج أظهرت ارتباطًا بين القهوة والعديد من المؤشرات المهمة المتعلقة بمرض ألزهايمر .

وأضافت :" وجدنا أن المشاركين الذين لا يعانون من ضعف في الذاكرة والذين لديهم استهلاك أعلى للقهوة في بداية الدراسة كانوا أقل عرضة للانتقال إلى ضعف إدراكي معتدل - والذي غالبًا ما يسبق مرض الزهايمر - أو الإصابة بمرض الزهايمر على مدار الدراسة".



وأعطى شرب المزيد من القهوة نتائج إيجابية فيما يتعلق بمجالات معينة من الوظيفة الإدراكية ، وتحديداً الوظيفة التنفيذية التي تشمل التخطيط وضبط النفس والانتباه .. كما يبدو أن زيادة تناول القهوة مرتبط بإبطاء تراكم بروتين الأميلويد في الدماغ ، وهو عامل رئيسي في تطور مرض الزهايمر.



وأكد الباحثون على أنه على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث ، إلا أن الدراسة كانت مشجعة لأنها أشارت إلى أن شرب القهوة يمكن أن يكون وسيلة سهلة للمساعدة في تأخير ظهور مرض الزهايمر .. وأضافوا :" يمكن أن يكون تناول القهوة مفيدًا بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر التدهور المعرفي .. و بالمستقبل قد نستطيع تطوير بعض الإرشادات الواضحة التي يمكن للأشخاص اتباعها في منتصف العمر، ونأمل أن يكون لها تأثير دائم.".



وأشار الباحثون إلى أنه يفضل تناول كوبين من القهوة يوميا للحصول على الفائدة المطلوبة