اليوم السابع
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حياة كريمة.. 155 محطة رفع صرف و10 محطات معالجة بالقرى المستهدفة بسوهاج

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:48 م
حياة كريمة.. 155 محطة رفع صرف و10 محطات معالجة بالقرى المستهدفة بسوهاج محطة رفع صرف
سوهاج محمود مقبول

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قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أنه جارى العمل فى إنشاء 155 محطة رفع صرف صحي، بالإضافة إلى 10 محطات معالجة، وذلك ضمن مشروعات توصيل خدمة الصرف الصحى بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، مؤكدا أن المبادرة تعد نقلة نوعية فى المجتمعات الريفية لتحسين المستوى المعيشى للمواطنين، وإحداث فارق يشعر به المواطن فى كافة المجالات .

وأوضح محافظ سوهاج أن أعمال المحطات الجارى العمل بها فى قرى مركز البلينا بلغت 32 محطة رفع، و2 محطة معالجة، وفى قرى مركز جرجا جارى العمل فى 38 محطة رفع، ومحطة معالجة، بينما بلغ عدد المحطات فى قرى مركز طما 11 محطة رفع، ومحطة معالجة، وفى قرى مركز المراغة جارى العمل فى 15 محطة رفع، و2 محطة معالجة.

وأضاف أنه فى قرى ساقلتة جارى العمل فى 12 محطة رفع، ومحطة معالجة، مشيرا إلى أنه جارى العمل فى 30 محطة رفع، ومحطة معالجة بقرى مركز المنشاة، و 17 محطة رفع، و2 محطة معالجة بمركز دار السلام.

 

 


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حياة كريمة

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