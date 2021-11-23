حرس السواحل الليبى ينقذ 235 مهاجرا من جنسيات إفريقية

أعلن جهاز حرس السواحل الليبى، إنقاذ 235 مهاجرا غير قانونى يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا على متن ثلاثة قوارب متهالكة قبالة ليبيا قاصدين أوروبا، بحسب "روسيا اليوم".
الجهاز أوضح فى بيان له أنه سلم المهاجرين للجهات المختصة فى مدينة الزاوية، دون ذكر تفاصيل.. ولفت إلى أن عملية الإنقاذ تأتى فى إطار دوره الإنسانى فى عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
ومنذ أيام تمكن حرس السواحل الليبية، من إنقاذ 191 مهاجرا من عدة جنسيات إفريقية كانوا فى طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطى وآخر خشبي .
وفور تلقى نداء استغاثة، تم تحريك زورق تابع لحرس السواحل من منطقة أوباري، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، حيث قام عناصر الجهاز بعملية الإنقاذ.
وفور إتمام هذه العملية، تم إنزال المهاجرين فى نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وجرى نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لمتابعة إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.
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