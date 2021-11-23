حرس السواحل الليبى ينقذ 235 مهاجرا من جنسيات إفريقية

كتب وكالات

أعلن جهاز حرس السواحل الليبى، إنقاذ 235 مهاجرا غير قانونى يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا على متن ثلاثة قوارب متهالكة قبالة ليبيا قاصدين أوروبا، بحسب "روسيا اليوم".

الجهاز أوضح فى بيان له أنه سلم المهاجرين للجهات المختصة فى مدينة الزاوية، دون ذكر تفاصيل.. ولفت إلى أن عملية الإنقاذ تأتى فى إطار دوره الإنسانى فى عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

ومنذ أيام تمكن حرس السواحل الليبية، من إنقاذ 191 مهاجرا من عدة جنسيات إفريقية كانوا فى طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطى وآخر خشبي .

وفور تلقى نداء استغاثة، تم تحريك زورق تابع لحرس السواحل من منطقة أوباري، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، حيث قام عناصر الجهاز بعملية الإنقاذ.

وفور إتمام هذه العملية، تم إنزال المهاجرين فى نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وجرى نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لمتابعة إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.