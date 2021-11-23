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حالة الطقس فى الغربية.. شمس ساطعة ونشاط خفيف للرياح وانتظام الدراسة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:18 ص
حالة الطقس فى الغربية.. شمس ساطعة ونشاط خفيف للرياح وانتظام الدراسة الأرصاد في الغربية
الغربية - محمد طارق

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا جديدا صباح اليوم الثلاثاء، لمتابعة حالة الطقس داخل مراكز ومدن محافظة الغربية، حيث شهد اليوم طقس معتدل تماما بجميع المناطق مع سطوع الشمس ووجود نشاط خفيف للرياح.

وكانت مراكز ومدن محافظة الغربية تعرضت أمس ألي سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق مصاحبه للرياح، وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بنشر سيارات شفط المياه داخل تلك المناطق ورفعها وتسيير حركة الطريق.

وكان المهندس حمدي محمـد شـطا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، تابع أول أمس استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها محافظة الغربية.

وقال رئيس الشركة إنه تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق علي مستوي المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع ايه حالات طارئه بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات .

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار، وبناء عليه تم تشكيل غرفة الطوارئ المركزية يترأسها رئيس الشركة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع السادة رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة.

كما قامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ مع قيادات المحافظة.

وكانت محافظة الغربية قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، وذلك لمواجهة موسم الأمطار القادم، بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالمحافظة. 

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حالة الطقس في الغربية

 

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