حادث مميت فى الأسبوع الأول من إضراب عمال المعادن بإسبانيا.. فيديو

فاطمة شوقى

تسبب إضراب عمال المعادن فى مقاطعة قادس جنوب إسبانيا ، فى حادث مأساوى ، حيث لقى عامل حتفه عندما اصطدمت دراجته النارية بشاحنة توقفت في ازدحام مروري تسبب فيه المضربون.

تستمر نيران الغضب من عمال المعادن في الاشتعال في مقاطعة قادس جنوب إسبانيا، ومع استمرار إضراب عمال المعادن تتضاعف الأحداث مع قوات الأمن ، وفقا لشبكة "يورونيوز" على نسختها الإسبانية.

ويعمل في قطاع المعادن حوالي 20000 شخص في قادس، وتطالب النقابات ، التي شهدت تدهور أوضاع العمال بشكل ملحوظ منذ انتهاء الاتفاقية الجماعية منذ ما يقرب من عام ، بزيادة تدريجية في الأجور تتراوح بين 2٪ و 3٪ بالإضافة إلى الرقم القياسي لأسعار المستهلكين من الآن وحتى عام 2023.

كما تقدم نقابة أصحاب العمل زيادات تدريجية تتراوح بين 0.5٪ و 1.5٪ في نفس الفترة ، ودون الأخذ بعين الاعتبار الزيادة في تكاليف المعيشة. ويزعمون أن الوضع المالي للشركات ، التي تضررت بشدة خلال الوباء ، لا يسمح بذلك ، وبالتالي فإن المفاوضات متوقفة.