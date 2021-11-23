جهاز الإحصاء: انتهاء المسح الصحى للأسرة المصرية بمحافظتى القاهرة والجيزة

كتب: مدحت عادل

أكد عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الانتهاء من أعمال المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، في محافظتي القاهرة والجيزة، فيما يجرى حاليا العمل في 17 محافظة أخرى، على أن يتم استكمال باقي محافظات الجمهورية تباعا.

وقال عبد الحميد شرف الدين في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المسح الصحي للأسرة المصرية من أهم المسوح التي يجريها الجهاز والدولة ترتكز على هذا المسح بصفة أساسية، حيث يوفر المسح البيئة الخصبة للتعامل مع هذه الظاهرة، من خلال توفير بيانات أسباب ارتفاع المنو السكاني، وبالتالي وضع الحلول المناسبة والإجراءات المفروض اتباعها.

وأضاف شرف الدين، أن المسح يغطي كافة محافظات الجمهورية من خلال عينة حوالي 36 ألف أسرة معيشية، موزعة على 17 فريق يضم 200 باحث، ومن المخطط الانتهاء من العمل الميداني للمسح بحلول منتصف يناير المقبل 2022، ويضيف البحث جزءا خاصا بالقياسات الجسمانية والتغذوية بالاستعانة بأجهزة مخصصة لقياس الوزن والطول وتحليل الأنيميا لبعض الفئات.

وأوضح مستشار رئيس جهاز الإحصاء، أن هذا المسح له عناصر أساسية موحدة يتم تطبيقها في 100 دولة، ويتناول هذا البحث الصحة العامة والصحة الإنجابية وتضم بيانات حول الختان وتأثير فيروس كورونا وآثارها على الصحة الإنجابية وزيادة أو تراجع المواليد والأطفال والحوامل وهذه عناصر تم إضافتها لأول مرة.

وحول مكونات المسح الجديد، أشار عبد الحميد شرف الدين إلى أن هناك 4 استمارات يشملها البحث، تضم استمارة الأسرة المعيشية لمعرفة بيانات الأفراد والحالة الزواجية والظروف السكنية، وهذه الاستمارة تحدد السيدات المشاركات في الاستمارة الثانية الخاصة بالصحة الإنجابية، وهي كل سيدة متزوجة أو سبق لها الزواج، في الفئة العمرية من 15 وحتى 49 سنة، يكون لها استمارة إحصائية للتعرف على عناصر الصحة الإنجابية مثل الحمل والولادة والرضاعة والتباعد بين الولادات لمعرفة معدل الخصوبة.

وتشمل أعمال البحث إجراء كشف على الأطفال حتى سن 16 سنة، لقياس الوزن والطول لمعرفة الحالة الصحية، ثم تحليل أنيميا بالإضافة إلى الأم للاطمئنان على الحالة الصحية، ومن الاستمارات أيضا استمارة للشباب والفتيات غير المتزوجين من سن 15 إلى 29 سنة لمعرفة اتجاهاتهم من ناحية الزواج والمشكلة السكانية.