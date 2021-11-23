جنح دار السلام تجدد حبس 3 مسجلين 15 يوما بتهمة انتحال صفة رجال شرطة

كتب كريم صبحى _ سليم على

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، تجديد حبس 3 مسجلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مواطن بانتحال صفة رجال شرطة.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص بالقاهرة، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أسلوب "انتحال الصفة".

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم)، بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بسيارة يستقلها (3) أشخاص قاموا باستيقافه مدعين بأنهم يعملون بإحدى الجهات، وقام أحدهم بإطلاعه على كارنيه منسوب صدوره لتلك الجهة وأوهموه بقيامهم بالتحقيق فى واقعة مقتل أحد الأشخاص واصطحبوه داخل السيارة المشار إليه وصولاً لمسكنه، واستولوا منه على (مبلغ مالى) بدعوى مطابقة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته بالمبالغ المالية المستولى عليها فى واقعة القتل، وعقب ذلك قاموا بإصطحابه مرة أخرى لذات السيارة والتخلى عنه بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) وبإستدعائه قرر بقيامه بتأجير السيارة (لأحد الأشخاص "له ملعومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) للعمل عليها كسائق، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم (كارنية منسوب صدوره لإحدى الجهات باسم أحد الأشخاص والمستخدم فى ارتكاب الواقعة – مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام الكارنيه المضبوط بحوزتهم.

كما أقر أحدهم بعثوره على الكارنيه المضبوط بالطريق العام ، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة وأنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف المتهمين واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.