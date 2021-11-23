اليوم السابع
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جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب عددٍ من الأسلحة البيضاء

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:52 م
جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب عددٍ من الأسلحة البيضاء الأسلحة المضبوطة
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
 
البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة فلاي ناس رقم 256 القادمة من الرياض اشتبه حسن شرف مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى.
 
وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة أحمد عبد الله مأمورالفحص والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثلة، وتم تكليف أشرف عدلي مأمور الجمرك وعمرو شعبان مدير الحركه المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 خناجر مختلفة الأحجام والأشكال داخل حقائبه تم عرضها علي إدارة المفرقعات بالمطار فأفادت بأنها محظور حيازتها طبقا لقانون رقم 394 لسنه 1954 وتعديلاته.
 
وقرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك  بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذالإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 42 لسنة 2021 بعد العرض عليابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
 
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
 
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مطار القاهرة

جمرك الركاب

مبنى1

محاولة تهريب

أسلحة بيضاء

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