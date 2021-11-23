جامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية لإعداد المراجعين الداخليين.. صور

سوهاج محمود مقبول

إختتم مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج، دورته التدريبية بعنوان "إعداد المراجعين الداخليين بكلية الآداب"، والتي إستمرت لمدة 3 أيام علي التوالي بمقر المركز بالحرم الجامعى القديم، وحاضر فيها كلا من الدكتور أحمد الخطيب مدير المركز، والدكتور خلف همام المدرب بالمركز، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وقال رئيس الجامعة أن دورة المراجعين الداخليين، تأتي تنفيداََ لمشروع تطوير الجهاز الإداري لكليات الجامعة، وذلك وفقاً لمعايير المواصفة الدولية ISO 9001-2008.

وأضاف "عبدالخالق"، أن الجامعة تسعى دائما إلى الإرتقاء بأعضاء هيئة التدريس، وذلك عن طريق تقديم كل أنواع الدعم لتنظيم تلك الدورات التي تعمل على إكسابهم العديد من الخبرات، وتعطى فرصة لتأهيل مراجعين داخليين معتمدين من الهيئة يقدمون خبراتهم في الجامعات، مشيداً بالدور الهام الذي يقدمه مركز ضمان الجودة، والتعاون المستمر والمثمر مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

وأوضح الدكتور أحمد الخطيب، أن الدورة شارك بها 14 متدرباً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب، مضيفاً أن البرنامج التدريبي شمل عرض تقرير عن المراجعيين الداخليين بالجامعة، وتناولت أخلاقيات مهنة المراجع، وإجراءات الزيارة الميدانية وأنشطتها، وأيضاً تضمنت كيفية كتابة تقرير المراجعة والأعمال بها، وأهمية بناء فريق عمل جيد لتأهيل الكلية للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان الجودة بشأن تحديث الإعتماد من الهيئة.

وأضاف "الخطيب"، أن فعاليات التدريب تضمنت أيضاً محاور عدة ومنها، ميثاق أخلاقيات المراجع ومهارات المراجع الداخلي وطرق وأساليب جمع البيانات، وأيضا الأدلة والشواهد وكيفية إعداد تقارير المراجعة، مشيراً إلى أنه بناءََا على التقييم، سيتم تصنيف فريق المراجعة كأساسي وإحتياطي، وذلك للقيام بأعمال المراجعة الداخلية بالكلية، والوقوف على مدي تحقق متطلبات إستيفاء المعايير القومية المطلوبة لضمان الجودة والإعتماد.



جامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية لإعداد المراجعين الداخليين (1)



جامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية لإعداد المراجعين الداخليين (2)