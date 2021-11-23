تواصل أعمال العنف فى إقليم مارتينيك الفرنسى احتجاجا على إجراءات كورونا

كتب وكالات

تطورت الاحتجاجات على قيود كورونا فى إقليم ما وراء البحار الفرنسى مارتينيك إلى أعمال عنف، وامتدت إلى إقليم غوادلوب حيث تمت مهاجمة الشرطة وقوات حفظ الأمن بأسلحة نارية، بحسب "روسيا اليوم".

وتأتى أعمال العنف هذه بعد أن أرسلت السلطات الفرنسية، تعزيزات إضافية خلال اليومين الماضيين فيما دعا الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون إلى الهدوء، فيما استقبل رئيس الحكومة جون كاستاكس لممثلين عن تلك المناطق.

وتشهد الأقاليم شللا كاملا وأعمال عنف ونهب منذ أسبوع احتجاجا على الإجراءات المتعلقة بكبح انتشار الوباء، وتوسعت لتشمل مطالب اجتماعية واقتصادية ولتحسين الأوضاع المعيشية التى يصفونها بالمزرية.