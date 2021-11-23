اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 07:35 م
أكرم القصاص
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تواصل أعمال العنف فى إقليم مارتينيك الفرنسى احتجاجا على إجراءات كورونا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 06:01 م
تواصل أعمال العنف فى إقليم مارتينيك الفرنسى احتجاجا على إجراءات كورونا مظاهرات وأعمال العنف فى فرنسا _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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تطورت الاحتجاجات على قيود كورونا فى إقليم ما وراء البحار الفرنسى مارتينيك إلى أعمال عنف، وامتدت إلى إقليم غوادلوب حيث تمت مهاجمة الشرطة وقوات حفظ الأمن بأسلحة نارية، بحسب "روسيا اليوم".

 

وتأتى أعمال العنف هذه بعد أن أرسلت السلطات الفرنسية، تعزيزات إضافية خلال اليومين الماضيين فيما دعا الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون إلى الهدوء، فيما استقبل رئيس الحكومة جون كاستاكس لممثلين عن تلك المناطق.

 

وتشهد الأقاليم شللا كاملا وأعمال عنف ونهب منذ أسبوع احتجاجا على الإجراءات المتعلقة بكبح انتشار الوباء، وتوسعت لتشمل مطالب اجتماعية واقتصادية ولتحسين الأوضاع المعيشية التى يصفونها بالمزرية.


العنف في فرنسا

اخبار فرنسا

مظاهرات فرنسا

احتجاجات فرنسا

كورونا

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