تقرير دولى: 8.8 مليار جرعة لقاح كورونا متاحة عالميا منها 2.9 تم تصديرها

كتب عبد الحليم سالم

كشف تقرير دولى صدر أمس الاثنين، أن إجمالى لقاحات كورونا التى تم إنتاجها والمتاحة عالميا، بلغت 8.8 مليار جرعة، منذ 31 أكتوبر 2021، حتى الآن، نحو 23 يوما منها 5.9 مليار جرعة تتداول داخل الدول و2.9 مليار جرعة تم تصديرها واستيرادها بين الدول.

وقال التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية بمشاركة صندوق النقد الدولى، والخاص بتعقب تجارة لقاحات COVID-19، والمنشور على الموقع الرسمى لمنظمة التجارة العالمية أن الحركة السريعة والسلسة عبر الحدود للقاحات ومدخلات اللقاحات والإمدادات ذات الصلة تعتبر ضرورية للعالم لتحقيق أهداف التطعيم دون تأخير.

وأضافت أن متعقب تجارة اللقاحات التابع لمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي الذي تم إطلاقه أمس ، يوفر بيانات عن تجارة وتوريد لقاحات COVID-19 حسب المنتج والاقتصاد ونوع الترتيب.

ويعتمد المتتبع على عمل مذكرات معلومات أمانة منظمة التجارة العالمية بشأن COVID-19 والتجارة العالمية ومذكرة مناقشة موظفي صندوق النقد الدولي - اقتراح لإنهاء جائحة COVID-19 (Agarwal and Gopinath ، 2021).

ويوضح التقرير، أن إمداد جرعات اللقاح من المرافق التي يتم فيها صنع اللقاحات النهائية (حيث يتم إكمال "الملء والانتهاء") للاقتصاديات التي يتم إعطاؤها، يشار إلى الحالات التي تقع فيها مرافق الإنتاج داخل اقتصادات الوجهة باسم "التوريد المحلي".

وبالنسبة للقاحات التي لا تتطلب سوى جرعة واحدة (J&J و CanSino) فقد تم مضاعفة الأحجام لجعلها قابلة للمقارنة مع اللقاحات ذات الجرعتين، حيث يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند مقارنة هذه الأرقام بمصادر أخرى، وحول صادرات اللقاحات أوضح التقرير أن الصين تتصدر عالميا بنسبة 46‎ % من حجم إنتاجها المتاح والبالغ 1.3 مليار جرعة، يليها الاتحاد الاوروبى بنسبة 30.3‎ % من حجم إنتاج 876.5 مليون جرعة، فيما تحل الولايات المتحدة الأمريكية ثالثا بنسبة 10.4‎ % من حجم إنتاج 300.8 مليون جرعة، وبقية الدول المصدرة تتضمن كوريا الجنوبية وروسيا والهند واليابان وجنوب إفريقيا.