"تعليم مطروح" تشارك في مؤتمر تكافؤ الفرص التعليمية بوزارة التربية والتعليم

مطروح - حسن مشالي

شارك عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر تكافؤ الفرص التعليمية، الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس والقومي للمرأة، في ديوان الوزارة، برعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

حضر المؤتمر، الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية، والدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام و شيماء نعيم من المجلس القومي للمرأة، والدكتورة دعاء عرفة من برنامج الغذاء العالمي و محمد حسن رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام الوزارة، ومسئولي الملف بتعليم مطروح .

وتضمنت فعاليات المؤتمر، ندوة تثقيفية بعنوان "تكافؤ الفرص التعليمية ٱمال وتحديات" وذلك فى أطار تفعيل آليات الإستراتيجية الوطنية، لتمكين المرأة والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون بين الوزارة مع المجلس القومي للمرأة، أعقبها إعلان عدد من التوصيات للمؤتمر، من بينها إلحاق حقوق الإنسان لوحدة تكافؤ الفرص، وتنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لتمكين الفتيات وإلحاق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وإطلاق نادي مناظرات قضايا النوع الاجتماعي، بين طلاب المدارس من 10إلى 16 عام، فى الإطار الإستراتيجية للخطة الجدية للتعليم.

وكذلك مناقشة وطرح الحلول الخاصة بمعالجة المشكلات الاجتماعية، مثل عمالة الأطفال وتعليم الفتيات والزواج المبكر، وكذلك التعامل الأمثل مع ذوى الاحتياجات الخاصة وإستعراض المهارات الحياتية وترسيخ قيم المواطنة واحترام الآخر، وحل المشكلات والتفكير الناقد، ومهارات وأهداف المناظرات، وتصميم استمارة المدرسة المحققة للنوع الاجتماعي، وتغيير مسمى الوحدة إلى وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، بدلا من وحدة تكافؤ الفرص.