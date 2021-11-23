تعليم الوادى الجديد يعلن إجراءات تلقيح طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابع الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، مع إدارتى الداخلة وبلاط التعليميتين سير منظومة العمل والإجراءات الخاصة بتلقى طلاب مدارس التعليم الثانوى( عام وفنى ) اللقاح ضد فيروس كورونا .

وقال مدير التعليم ، فى بيان له اليوم ، إن حصول الطلاب على اللقاح يتم وفقا لتطبيق الإجراءات الإحترازية للمحافظة على صحتهم وسلامتهم و ذلك بالتنسيق والتعاون مع قطاع الصحة بالمحافظة وإدارة الإتصال السياسى.

وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن تقديره وإمتنانه للإدارتين لحسن إنتظام العمل والإلتزام من الجميع بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية مقدما شكره لفريق العمل من الإداراتين وقطاع صحة المحافظة مشيدا بمجهوداتهم فى تقديم كافة سبل الدعم والنصح والإرشاد للطلاب حرصا على سلامتهم .