تعطيل الدراسة فى الإسكندرية واستقرار حذر فى الطقس.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

يشهد طقس الإسكندرية حاليا استقرار تام فى حاله الطقس وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة بعد موجه طقس سيئة شهدتها محافظة الإسكندرية طوال الـ48 ساعة الماضية.

كما يشهد طريق أبوقير سيولة مرورية على الطريقين أيضا كورنيش الإسكندرية يشهد سيولة مرورية حتى شرق المحافظة. يذكر أن أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة الثلاثاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة.

وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.