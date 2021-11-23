تعرف على فحص العين الذى يساعد فى اكتشاف مشاكل رؤية الألوان

كتبت فاطمة خليل

يساعد اختبار رؤية الألوان في اكتشاف المشاكل التي تحدث لدى البعض عند رؤية الألوان المختلفة، حيث تنقسم هذه المشاكل إلى مشاكل موجودة منذ الولادة الخلقية ومشاكل العصب البصرى، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على فحص العين الذى يساعد في اكتشاف مشاكل رؤية الألوان، بحسب موقع ucsfhealth.

كيف يتم إجراء اختبار رؤية الألوان؟



ستظهر لك عدة بطاقات ذات أنماط نقطية ملونة تسمى هذه البطاقات لوحات ايشيهارا.

في الأنماط، ستظهر بعض النقاط لتشكيل أرقام أو رموز سيُطلب منك تحديد الرموز.

أثناء قيامك بتغطية عين واحدة، سيحمل المختبر البطاقات على بعد 35 سم من وجهك ويطلب منك تحديد الرمز الموجود في كل نمط لوني بسرعة.

اعتمادًا على المشكلة المشتبه بها، قد يُطلب منك تحديد شدة اللون، خاصة في عين واحدة مقارنة بالأخرى.

إذا كنت ترتدي أنت أو طفلك النظارات بشكل طبيعي، فارتديها أثناء الاختبار.



اختبار رؤية الالوان

لماذا يتم إجراء اختبار رؤية الألوان؟



يتم إجراء هذا الاختبار لتحديد ما إذا كان لديك أي مشاكل في رؤية الألوان لديك.

غالبًا ما تنقسم مشاكل رؤية الألوان إلى فئتين:

-مشاكل موجودة منذ الولادة (الخلقية) في الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين (الطبقة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين) - يتم استخدام بطاقات الألوان في هذه الحالة.

-أمراض العصب البصري (العصب الذي ينقل المعلومات البصرية من العين إلى الدماغ).

نتائج فحص رؤية الألوان



تكون النتائج طبيعية إذا تمكنت من تمييز كل الألوان.

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية

يمكن لهذا الاختبار تحديد مشاكل رؤية الألوان الخلقية (الموجودة منذ الولادة) التالية:

-عمى ألوان كامل، ورؤية ظلال من اللون الرمادي فقط

- صعوبة معرفة الفرق بين الأحمر / الأرجواني والأخضر / الأرجواني

- صعوبة معرفة الفرق بين الأزرق / الأخضر والأحمر / الأخضر

- صعوبة معرفة الفرق بين الأصفر / الأخضر والأزرق / الأخضر

-يمكن أن تظهر المشاكل في العصب البصري على أنها فقدان كثافة اللون، على الرغم من أن اختبار بطاقة اللون قد يكون طبيعيًا.