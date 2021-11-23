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تعرف على حالة الطقس وشاهد حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعى.. بث مباشر

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:13 ص
تعرف على حالة الطقس وشاهد حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعى.. بث مباشر طريق إسكندرية الزراعي
كتب بهجت أبو ضيف

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا صباح اليوم الثلاثاء، لرصد حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعي، والتعرف على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم.

وتتابع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات، خاصة مع ظهور الشبورة المائية بناء على توقعات خبراء الأرصاد الجوية بظهور شبورة خلال الأيام المقبلة على الطرق السريعة والصحراوية، وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.

وأهابت الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، وتوخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف، وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء علاء فاروق مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.

 

 


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