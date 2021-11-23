تعرف على ترتيبات المسابقة الثقافية المسيحية برعاية الكنيسة الأرثوذكسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ترتيبات المسابقة الثقافية المسيحية التي تقام برعاية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتنفذها الوزارة خلال العام الدراسي 2021/ 2022 للمرة الثالثة على التوالي.
وخلال السطور التالية ننشر أبرز هذه الترتيبات.
1- يتكون البحث لمراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي من 10 ورقات، وللمعلمين والموجهين والمعاشات من 15 إلى 20 ورقة وتكتب جميعها بخط اليد.
2- تسلم مسابقة الثقافية المسيحية الطلاب لمدرس التربية الدينية المسيحية بالمدرسة.
3- وسوف تشكل لجنة ثلاثية برئاسة موجه أول الإدارة التعليمية لتصحيح المسابقة وتصعيد خمسة طلاب من كل مرحلة.
4- يتم تجميع الفائزين في الإدارات لعمل لجنة بالمديرية برئاسة الموجه العام لتصعيد الفائزين على مستوي المحافظة.
5- مسابقة المعلمين والموجهين والمعاشات تسلم لموجه أول الإدارة.
6- سيتم تسميع المحفوظات بمعرفة لجنة من خبراء هذا المجال من الخدام بالكنيسة.
7- آخر ميعاد للتسليم يوم 30 مارس 2022.
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