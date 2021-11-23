تعرف على ترتيبات المسابقة الثقافية المسيحية برعاية الكنيسة الأرثوذكسية

كتب ـ محمد الأحمدى

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ترتيبات المسابقة الثقافية المسيحية التي تقام برعاية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتنفذها الوزارة خلال العام الدراسي 2021/ 2022 للمرة الثالثة على التوالي.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز هذه الترتيبات.

1- يتكون البحث لمراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي من 10 ورقات، وللمعلمين والموجهين والمعاشات من 15 إلى 20 ورقة وتكتب جميعها بخط اليد.

2- تسلم مسابقة الثقافية المسيحية الطلاب لمدرس التربية الدينية المسيحية بالمدرسة.

3- وسوف تشكل لجنة ثلاثية برئاسة موجه أول الإدارة التعليمية لتصحيح المسابقة وتصعيد خمسة طلاب من كل مرحلة.

4- يتم تجميع الفائزين في الإدارات لعمل لجنة بالمديرية برئاسة الموجه العام لتصعيد الفائزين على مستوي المحافظة.

5- مسابقة المعلمين والموجهين والمعاشات تسلم لموجه أول الإدارة.

6- سيتم تسميع المحفوظات بمعرفة لجنة من خبراء هذا المجال من الخدام بالكنيسة.

7- آخر ميعاد للتسليم يوم 30 مارس 2022.