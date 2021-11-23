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تعرف على ترتيبات المسابقة الثقافية المسيحية برعاية الكنيسة الأرثوذكسية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:00 ص
تعرف على ترتيبات المسابقة الثقافية المسيحية برعاية الكنيسة الأرثوذكسية وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمد الأحمدى

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ترتيبات المسابقة الثقافية المسيحية التي تقام برعاية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتنفذها الوزارة خلال العام الدراسي 2021/ 2022 للمرة الثالثة على التوالي. 
 
وخلال السطور التالية ننشر أبرز هذه الترتيبات. 
 
1- يتكون البحث لمراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي من 10 ورقات، وللمعلمين والموجهين والمعاشات من 15 إلى 20 ورقة وتكتب جميعها بخط اليد. 
 
2- تسلم مسابقة الثقافية المسيحية الطلاب لمدرس التربية الدينية المسيحية بالمدرسة. 
 
3- وسوف تشكل لجنة ثلاثية برئاسة موجه أول الإدارة التعليمية لتصحيح المسابقة وتصعيد خمسة طلاب من كل مرحلة. 
 
4- يتم تجميع الفائزين في الإدارات لعمل لجنة بالمديرية برئاسة الموجه العام لتصعيد الفائزين على مستوي المحافظة. 
 
5- مسابقة المعلمين والموجهين والمعاشات تسلم لموجه أول الإدارة. 
 
6-  سيتم تسميع المحفوظات بمعرفة لجنة من خبراء هذا المجال من الخدام بالكنيسة. 
 
7- آخر ميعاد للتسليم يوم 30 مارس 2022. 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المسابقه الثقافيه المسيحيه

وزارة التربية والتعليم

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