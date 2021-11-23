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تعاون بين جامعة الملك سلمان والبنك الزراعى لتوفير منح بمجال الزراعات الصحراوية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:16 م
تعاون بين جامعة الملك سلمان والبنك الزراعى لتوفير منح بمجال الزراعات الصحراوية جامعه الملك سلمان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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وقعت جامعة الملك سلمان الدولية اتفاقية تعاون مشترك مع البنك الزراعي المصري، صباح اليوم الثلاثاء، لتوفير منح لطلاب الجامعة في مجال الزراعات الصحراوية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، سامي عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، وذلك بمقر الوزارة، وبرعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 
وتهدف الاتفاقية إلى فتح قناة جديدة لجذب طلاب بالجامعة في مجال الزراعات الصحراوية، وإعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع المشكلات الحالية المتعلقة بالزراعة في المناطق الصحراوية؛ لدعم هذا المجال الإستراتيجي الهام، وربطه بتوفير فرص عمل للدارسين، وفقًا لرؤية الجامعات الأهلية التي تركز فيها على التوازن بين المعارف والمهارات.
 
وتنص الاتفاقية على قيام البنك الزراعي المصري بتوفير عدد 30 منحة دراسية كاملة، بحيث يتحمل البنك الزراعي المصري نسبة 50% وتتحمل الجامعة النسبة الأخرى وهي (50%)، و يُتيح فرص لتدريب الطلاب أثناء الدراسة، بالإضافة إلى توفير بعض الخبراء في الموضوعات العامة ذات الصلة، والتي تهم الطلاب.
 
وخلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور  محمد شعيرة على أهمية هذه الاتفاقية، خاصًة أنها تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، حيث وضعت الجامعة ضمن أولوياتها توفير منح كاملة بالمشاركة مع المؤسسات المدنية ذات الصلة، للحصول على طلاب متميزين في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي، خاصًة في برنامج الإنتاج النباتي بالمناطق الصحراوية نظرًا لأهمية هذا البرنامج، مطالبًا بمزيد من التعاون في العديد من المجالات الأخرى.
 
من جانبه، أشاد سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكدًا على المسئولية المجتمعية للبنك، والتي يمثل المساهمة في تطوير التعليم الزراعي وريادة الأعمال في القطاعات الزراعية أحد أهم محاورها، خاصة في المناطق التنموية الجديدة والمحافظات الحدودية، فضلاً عن دوره في مجال تشجيع الشباب واكسابهم لمهارات العمل في هذا القطاع، بالإضافة إلى سعيه لإنشاء مراكز لريادة الأعمال في جميع محافظات الجمهورية؛ لتأهيل الطلاب في هذا المجال.
 
وأضاف الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية أن الجامعة تتميز ببرامجها الأكاديمية الحديثة، حيث تطرح 30 برنامجًا أكاديميًا يغطي 15 مجالا علميا لتلبية متطلبات سوق العمل المصري والدولي، ومن أهمها: مجال الزراعات الصحراوية الذي يتم تدريسه بفرع الجامعة فى مدينة رأس سدر؛ لمواكبة متطلبات البيئة المحيطة، وتحقيق سياسة الدولة في تنشيط هذا المجال الهام.
 
وقع الاتفاقية عن جامعة الملك سلمان الدولية د. أشرف حسين رئيس الجامعة، وعن البنك الزراعي المصري سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة.
 
شهد مراسم التوقيع الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور  محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والدكتور عبد الغني الجندي عميد كلية الزراعات الصحراوية، و خالد بدر رئيس مجموعة العلاقات العامة بالبنك الزراعي المصري.
 

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البنك الزراعى

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جامعة الملك سلمان

الزراعات الصحراوية

البنك الزراعي المصري

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