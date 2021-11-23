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تشميع 3 منازل وإخلاء وغلق آخر آيل للسقوط فى المنيا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 06:19 م
تشميع 3 منازل وإخلاء وغلق آخر آيل للسقوط فى المنيا محافظ المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على ضرورة تنفيذا القرارات الصادرة من الجهات القضائية سواء الخاصة بالغلق والتشميع أو الإخلاء للمنازل الآيلة للسقوط، والتى تمثل خطورة على أرواح المواطنين.

قال الدكتور محمدحلمى رئيس مدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من تنفيذ 3 قرارات غلق وتشميع لعدد من المنازل والمحال المخالفة منها غلق 2 أسانسير مخالف للترخيص والاشتراطات الهندسية بحى شمال المدينة، كما تم غلق أحد المنازل الآيلة للسقوط بحى وسط المدينة، وإخلاء وإزالة أحد الأكشاك المخالفة بدون ترخيص بحى غرب المدينة، وذلك خلال حملة مكبرة شنتها الوحدة المحلية حرصا على أرواح المواطنين.

وفى سياق آخر، قامت إدارة التموين بتنفيذ حملة مكبرة لضبط الأسواق اسفرت عن ضبط 8 طن سكر تموينى، و نص طن أرز و 45 كرتونة زيت تموينى بغرض بيعها بالاسواق وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات وعمل المحضر الازم والعرض علي النيابة العامة.

كما تم تحرير 50 مخالفة تموينية لعدد من المخابز البلدية، تنوعت مابين " نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة ادوات العجن ـ عدم اعلان عن أسعار " وتم تحرير المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.


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