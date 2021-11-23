تراجع الشبورة وشمس ساطعة وأجواء معتدلة فى الشرقية.. بث مباشر

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس والشبورة بمحافظة الشرقية، وتتمتع المحافظة بأجواء معتدلة وتراجعت الشبورة المائية وسطعت الشمس وظهرت السماء زرقاء صافية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، يكون لطيف على السواحل الشمالية، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.