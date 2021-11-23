اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:52 م
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تحرير 3803 مخالفات مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:35 م
تحرير 3803 مخالفات مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

 

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 3803 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 731  مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و120 مخالفات السير بدون تراخيص، و15 مخالفة عن الدراجات النارية، و22 مخالفة موقف عشوائى، و26 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.


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