اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحالف دعم الشرعية: ضربات جوية استهدفت مواقع للصواريخ الحوثية بصنعاء

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 07:13 ص
تحالف دعم الشرعية: ضربات جوية استهدفت مواقع للصواريخ الحوثية بصنعاء قوات التحالف - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربات جوية فجر اليوم الثلاثاء، استهدفت مواقع سرية للصواريخ الباليستية التابعة لجماعة الحوثى في صنعاء.


وأكد التحالف وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير هدف كبير للصواريخ الباليستية بحي ذهبان.

وفي السياق، كشف التحالف أن مسؤولي المواقع السرية لجماعة الحوثى في صنعاء اتخذوا المستشفيات والمنظمات والمدنيين دروعاً بشرية، موضحا اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وكان التحالف قد أعلن بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، طالبا من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع.


اليمن

تحالف دعم الشرعية

جماعة الحوثى

الوضع فى اليمن

صواريخ باليستية

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