اليوم السابع
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تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بمنشأة ناصر

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:36 م
تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بمنشأة ناصر محكمة - أرشيفية
كتب سليم على - كريم صبحى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بارتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن أحد الأشخاص بأسلوب "كسر الباب" في منشأة ناصر.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من (تاجر - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالى).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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محكمة جنوب القاهرة

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