تجديد حبس سيدة 15 يوما لاتهامها بسرقة متعلقات المواطنين فى الموسكى

كتب سليم على - كريم صبحى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل والمغافلة" في منطقة الموسكى.

كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) عقب قيامها بسرقة مبلغ مالى من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة) بأسلوب "المغافلة" عقب قيامها بإفتعال مشاجرة معه.

وبتطوير مناقشتها اعترفت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل والمغافلة"، وبإرشادها تم ضبط (مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة بمسكنها)، وأقرت بإنفاقها باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.