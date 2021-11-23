اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين بواقعة "تقديم الكفن" بقضية نصب جديدة إلى جلسة 30 نوفمبر

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:14 م
تأجيل محاكمة 4 متهمين بواقعة "تقديم الكفن" بقضية نصب جديدة إلى جلسة 30 نوفمبر محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنح مستأنف عين شمس، اليوم، الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بــ" فيديو تقديم الكفن"، فى قضية جديدة بتهمة النصب على شخص، والاستلاء منه على مبلغ مالى كبير، نظير مشاركته لهم في أعمال المقاولات، إلى جلسة 30 نوفمبر الجارى.

 

وتبين من التحقيقات قيام المتهمين في القضية رقم 9945 استئناف 12936لسنة 2021، وهم مراد. ن، وأحمد. ن، وأيمن. س، بالنصب على بعض المواطنين واحتيال وبيع شقق سكنية وهمية.

 

وفي سياق آخر قررت جهات التحقيق المختصة بمنع التصرف في أموالهم.

وكانت النيابة أمرت بإحالة المتهمين بقضية الكفن بعين شمس إلى محكمة الجنايات في واقعة تقديم الكفن بعد الانتهاء من التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة نجحت فى القبض على المتهمين الهاربين فى واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس أثناء اختبائهما بإحدى المحافظات.


تقديم الكفن

تأجيل القضية

نوفمبر الجارى

نصب واحتيال

عين شمس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة