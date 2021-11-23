تأجيل محاكمة 4 متهمين بواقعة "تقديم الكفن" بقضية نصب جديدة إلى جلسة 30 نوفمبر

كتب عبد الله محمود

قررت محكمة جنح مستأنف عين شمس، اليوم، الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بــ" فيديو تقديم الكفن"، فى قضية جديدة بتهمة النصب على شخص، والاستلاء منه على مبلغ مالى كبير، نظير مشاركته لهم في أعمال المقاولات، إلى جلسة 30 نوفمبر الجارى.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمين في القضية رقم 9945 استئناف 12936لسنة 2021، وهم مراد. ن، وأحمد. ن، وأيمن. س، بالنصب على بعض المواطنين واحتيال وبيع شقق سكنية وهمية.

وفي سياق آخر قررت جهات التحقيق المختصة بمنع التصرف في أموالهم.

وكانت النيابة أمرت بإحالة المتهمين بقضية الكفن بعين شمس إلى محكمة الجنايات في واقعة تقديم الكفن بعد الانتهاء من التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة نجحت فى القبض على المتهمين الهاربين فى واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس أثناء اختبائهما بإحدى المحافظات.