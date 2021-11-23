تأثير الأتربة على صحة جسمك وجهازك التنفسى.. نصائح للوقاية

نهير عبد النبى

مع تقلبات الجو والتعرض للأتربة والغبار قد يؤثر ذلك بشكل كبير على الصحة وخصوصا الرئتين والجهاز التنفسى ومن يعانون من التهاب الجيوب الأنفية، وحسب ما ذكره موقع ccohs فإن أبرز المشاكل التى نتعرض لها نتيجة التعرض للأتربة هى:

1:التهاب الأنف التحسسى والتعرض للسعال وسيلان الأنف المستمر.

2:الربو، وهو من أبرز الأمراض التى نتعرض لها نتيجة الأتربة والغبار المستمر.

3: نتيجة تعرض العينين لكمية كبيرة من الغبار فتصاب بالحكة والدموع وحساسية شديدة داخل العينين، كما يمكن أن يسبب الغبار التهاب الملتحمة التحسسي المصاحب لسيلان وحكة واحمرار داخل العين.

4:مشاكل فى الجهاز التنفسى والسعال المستمر.

وهناك بعض النصائح للوقاية من الغبار والاتربة



-ينصح بتغطية الوجه عند الخروج من المنزل.

-غسل الوجه بالغسول المناسب للتخلص من الغبار والأتربة.

-الاهتمام بشرب كميات كبيرة من الماء للتخلص من السموم فى الجسم .

-تنظيف البشرة وترطيبها دائما لحمايتها من الجفاف.

-غسل اليدين جيدا مع عدم فرك العين.

-غسل العينين جيدًا من الخارج بالماء.

-ارتداء قناع الوجه والكمامات إذا كنت تعمل في المناطق المعرضة للغبار الكثيف.