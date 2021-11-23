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بلاغ للنائب العام ضد "الشاب فرعون" لنشره أغانى تفسد الذوق العام وتحمل إيحاءات جنسية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:31 م
بلاغ للنائب العام ضد "الشاب فرعون" لنشره أغانى تفسد الذوق العام وتحمل إيحاءات جنسية المستشار حماده الصاوى النائب العام
كتب أحمد عبد الهادى

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تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام، ضد باسم عبد المنعم، الشهير بـ"الشاب فرعون" لنشره أغاني تفسد الذوق العام، وتحمل إيحاءات جنسية، وتحرض علي الفسق.
 
وقال صبرى فى البلاغ أن ظاهرة الإسفاف والتدني يمارسها العديد من محترفي الإسفاف، والتي أصدر بشأنهم الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قرارًا بمنعهم عن مزاولة هذا النشاط المتدني، ويظهر كذلك الآن المبلغ ضده بفيديو يبث من خلاله أغاني تصل إلي درجة من الألفاظ والإيحاءات الجنسية الغرض منها التحريض على البذاءة والتحرش وتشجيع الشباب على ارتكاب الجرائم باختلافها، وأرفق طي البلاغ أسطوانة مدمجة بها السموم التي يتم بثها المبلغ ضده.
 
والتمس صبري إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به، وإصدار الأمر بضبط وإحضار المبلغ ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

تقديم بلاغ

النائب العام

المطرب فرعون

الذوق العام

ايحاءات جنسية

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