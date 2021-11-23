بعد حجز الطعون للحكم.. 14 محطة مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"تنظيم بيت المقدس"

كتب إيهاب المهندس

وصلت طعون المدانين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد، فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، أبرزها اغتيال الشهيد محمد مبروك ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، لمحطتها قبل النهائية بعد تحديد جلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم.

ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة منذ نظرها أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد والحكم على المتهمين وحتى نظر طعون المتهمين.

المحطة الأولى.. إحالة الدعوى للجنايات

بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين فى الدعوى، قررت النيابة إحالة أوراق الدعوى للجنايات، وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 5 مارس 2015، أولى الجلسات أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد.

المحطة الثانية.. تلاوة أمر الإحالة

مع نظر أولى الجلسات تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، وأنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم، وتمسك الدفاع بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق الدعوى.

المحطة الثالثة.. فض الأحراز

فى 18 أبريل 2015، بدأت المحكمة فى فض أحراز الدعوى، وضمت الأحراز ملابس عسكرية وأسلحة وذخيرة، ومن أبرز الأحراز مظروف بداخله 10 فوارغ طلقات ممن عثر عليها فى واقعة اغتيال الشهيد محمد مبروك.

المحطة الرابعة.. أقوال الشهود

على مدار 3 سنوات تقريبا استمعت المحكمة لـ 310 شاهد إثبات من أصل من أصل 834 شاهد إثبات بالدعوى، ولعل أبرزهم اللواء محمد إبراهيم فى واقعة محاولة اغتياله.

المحطة الـخامسة.. مرافعة النيابة

على مدار 6 جلسات متتالية كان أولها فى 4 مايو 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة بالقضية وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وتحدثت عن تكوين التنظيم على يد المتهم توفيق فريج بائع العسل، وتحدثت بالتفصيل على وقائع تفجير مديرة أمن القاهرة وواقعة اغتيال الشهيد مبروك، وتحدثت عن دور عشماوى فى تدريب أعضاء التنظيم.

المحطة السادسة.. حجز الدعوى

فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2019، حجزت المحكمة الدعوى لجلسة 2 سبتمبر 2019، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين وضبط المتهمين الهاربين.

المحطة الـسابعة.. إعادة فتح باب المرافعة

فى جلسة 2 سبتمبر 2019، تقدم دفاع المتهمين بمذكرة لاستكمال المرافعة، وقررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة لمدة 3 أيام.

المحطة الـثامنة.. الحجز للمرة الثانية

حجزت المحكمة الدعوى للمرة الثانية لجلسة 2 أكتوبر 2019، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين والقبض على المتهمين الهاربين.

المحطة التاسعة.. مد أجل الحكم

فى الجلسة التى عقدت فى 2 أكتوبر 2019، قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى لاستكمال المداولة وحددت جلسة 1 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

المحطة العاشرة.. تعذر حضور المتهمين

فى 1 ديسمبر قررت المحكمة تأجيل الحكم على المتهمين فى الدعوى لجلسة 1 فبراير 2020، لتعذر حضور المتهمين.

المحطة الـ الحادية عشر.. إحالة هشام عشماوى للحكم

فى 1 فبراير 2020، قررت المحكمة إحالة هشام عشماوى و36 آخرين بالدعوى للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وحددت جلسة 2 مارس 2020 للحكم.

المحطة الـ12.. إعدام هشام عشماوي

فى 2 مارس 2020 قضت المحكمة بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وعاقبت 61 متهما بالسجن المربد، والمشدد 15 سنة لـ 15 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ 21، والمشدد 5 سنوات لـ 52 آخرين، وألزمت المتهمين متضامنين بدفع 150 مليون على سبيل التعويض المؤقت لوزارة الداخلية لما خربوه من مبانى، وحرمانهم من إدارة أموالهم وممتلكاتهم أو التصرف فيها، وعزلهم من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

المحطة الـ13.. تحديد جلسة نظر طعون المتهمين

فى 15 يوليو 2012، حددت محكمة النقض جلسة 9 سبتمبر من نفس العام ذلك لنظر الطعون المقدمة من المتهمين فى قضية "أنصار بيت المقدس" أمام دائرة الخميس الجنائية.

المحطة الـ14.. مد أجل الحكم فى الطعون

فى 11 نوفمبر 2021، قررت محكمة النقض مد أجل الحكم فى طعون المتهمين لاستكمال المداولة وتحديد جلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم.