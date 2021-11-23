بعثة منتخب الكاراتيه تصل القاهرة بعد فوزها بالمركز الثانى عالميا بـ 8 ميداليات

وصلت منذ قليل مطار القاهرة الدولى بعثة منتخب الكاراتيه إلى القاهرة قادمة من دبى، بعد التتويج بذهبيات وميداليات بطولة العالم التى توج خلالها المنتخب بعدة ميداليات متنوعة.

وكانت البعثة قد وصلت علي متن الرحلةً رقم MS913 القادمة من دبى والتابعة لشركة مصر للطيران والتى هبطت بمبنى الركاب رقم 3.

واحتل منتخب الكاراتيه المركز الثانى في الترتيب العام للبطولة، بعدما جمع الميداليات التى وصلت إلى ثمان ميداليات مقسمة إلى 3 ذهبيات وفضيتين بالإضافة إلى 3 برونزيات.

كما توج منتخب مصر للكوميتيه سيدات بذهبية بطولة العالم، بمشاركة الثلاثي فريال أشرف ومنة شعبان وسهيلة أبو إسماعيل بعد الفوز على فرنسا 2-1 في النهائي لتحقق مصر الذهبية في منافسات الجماعي.

وبذلك تكون فريال أشرف أول لاعبة مصرية و أفريقية و عربية تتوج بميداليتى ذهبيتى في دورة الألعاب الأولمبية و كذلك بطولة العالم في عام واحد.

الميداليات التى حققها اللاعبون مقسمة إلى 3 ذهبيات وفضيتين بالإضافة إلى 3 برونزيات.



