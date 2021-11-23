اليوم السابع
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بدء مطابقة طلبات التصالح فى مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية بالمنوفية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:37 م
بدء مطابقة طلبات التصالح فى مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية بالمنوفية محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،بدء تنفيذ المعاينات الميدانية لمطابقة طلبات تصالح المواطنين على مخالفات البناء استعدادا لتسليم نموذج 10 النهائي للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق التام بين محافظة المنوفية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الهيئة الهندسية.

وقام اللواء دكتور ايهاب عبيد مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة وعدد من ضباط الهيئة الهندسية بمعاونة رؤساء الوحدات المحلية في إجراء العديد من المعاينات على الطبيعة وسيستمر العمل لإنجاز المهام المطلوبة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاز هذا الملف، كما ناشد أهالي محافظة المنوفية للإسراع في تسديد رسوم المطابقة لإنجاز الملفات في أسرع وقت.

 
متابعة مخالفات البناء في الوحدات المحلية (4)
متابعة مخالفات البناء في الوحدات المحلية (4)

 

 

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التصالح على مخالفات البناء

شروط التصالح على مخالفات البناء

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