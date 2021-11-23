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بدء فعاليات قمة السوق المشتركة لدول "الكوميسا" برئاسة الرئيس السيسى

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:41 ص
بدء فعاليات قمة السوق المشتركة لدول "الكوميسا" برئاسة الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر الفعالية
كتب محمد عبد العظيم

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بدأت منذ قليل، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية "الكوميسا" بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021- 2025 للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.

 

 


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