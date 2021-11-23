بالأسماء.. قائمة أوائل مسابقة الإنشاد الدينى بمنطقة الأقصر الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة الإنشاد الديني الفردي والجماعي للبنين للمرحلتين "الإعدادية والثانوية" على مستوى المنطقة، وذلك تحت إشراف الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وأكد عبدالجليل محمد عبدالجليل مدير رعاية الطلاب، على أن التصفيات أجريت بشفافية ودون محاباة لأحد لأن هؤلاء الطلاب سيمثلون المنطقة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية والتي من المتوقع إنعقادها بـ15 مايو بحلوان، وقد أسفرت النتائج للمرحلة الإعدادية " إنشاد جماعي" فوز معهد الزمامي بالمركز الأول وجاء معهد العضايمة في المركز الثاني بينما جاء فريق معهد زرنيخ في المركز الثاني مكرر وجاء فريق معهد الشيخ الطاهر الحامدي في المركز الثالث.

وفي الإنشاد الجماعي للمرحلة الثانوية تمكن فريق معهد الشيخ الطاهر الحامدي من حصد المركز الأول بعد اشتداد المنافسة وجاء فريق معهد المساوية في المركز الثاني بينما جاء فريق معهد الدير في المركز الثالث، وفاز بالمركز الأول في الإنشاد الديني " فردي" سيد طه السيد معهد محمد عبده وجاء طاهر محمد محسوب معهد الأقالتة في المركز الثاني بينما جاء محمود محسن محمود معهد أرمنت الوابورات في المركز الثالث، ونجح الطالب محمود صلاح شحات معهد الدير من حصد المركز الأول في تصفيات الإنشاد الديني فردي عن المرحلة الثانوية وجاء في المركز الثاني الطالب صالح محمد صالح يونس معهد الحاج صالح بالرضوانية وحل علاء عبدالشافى محمد معهد الحاجة فاطمة في المركز الثالث.

وتكونت لجنة التحكيم خلال فعاليات المسابقة من كل من : فضيلة الشيخ تقي همام والشيخ مدحت كمال الدين ومتابعة تنفيذ المسابقات من : أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية وعبدالجليل محمد عبدالجليل مدير رعاية الطلاب والدكتور يحيى عبدالسلام الموجه العام ورجاء عبد الهادي وطه سعيد مسئولا الأنشطة الدينية والثقافية برعاية الطلاب.



قائمة أوائل مسابقة الإنشاد الديني بمنطقة الأقصر الأزهرية