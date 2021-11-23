بالأرقام.. 7 معلومات عن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمحافظة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، جهودها لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن المبادرة بشكل عام فى محافظة أسوان، تعرف عليها:

تتضمن المبادرة 3 مراكز كبرى بمحافظة أسوان وهى نصر النوبة وكوم أمبو وإدفو. تشمل المبادرة نحو 31 قرية رئيسية و101 قرية فرعية و315 ونجع وعزبة. بلغ إجمالى عدد المشروعات المنفذة ضمن المبادرة بمحافظة أسوان نحو 722 مشروعاً. بينما بلغت تكلفة هذه المشروعات نحو 14 مليار و69 مليون جنيه. وصلت نسب التنفيذ فى مشروعات المبادرة الرئاسية لـ100 % فيما يخص الأعمال الإنشائية. وهناك البعض الآخر الذى وصل لـ70 %، وباقى المشروعات بنسب متفاوته. تشمل قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف والكهرباء والغاز الطبيعى ورصف الطرق وإنشاء الكبارى والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية والمدارس ومكاتب البريد ومراكز للشباب والرياضة والمشروعات الصحية وغيرها من المشروعات التى تمس حياة المواطن اليومية .



إحلال وتجديد الوحدات الصحية



إنشاء محطات صرف



تبطين الترع



تعليم الطلاب