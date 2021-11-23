اليوم السابع
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أكرم القصاص
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باكستان تؤكد ضرورة تعميق العلاقات مع أمريكا لتعزيز الوضع الأفغانى

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:06 م
باكستان تؤكد ضرورة تعميق العلاقات مع أمريكا لتعزيز الوضع الأفغانى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن بلاده والولايات المتحدة بحاجة لتعميق المشاركة لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في أفغانستان.


جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الباكستاني مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جريجوري ميكس في العاصمة الباكستانية (إسلام آباد).


وفيما يتعلق بتطور الوضع في أفغانستان، قال خان بحسب وكالة الانباء الرسمية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة ملحة لمساعدة الشعب الأفغاني اقتصادياً كجزء من الجهود المبذولة؛ لمنع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي.


وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن أمله في إيجاد السبل لمعالجة قضية السيولة وتمكين القنوات المصرفية لمساعدة أفغانستان على تحمل أعبائها الاقتصادية المباشرة، مضيفا أنه يجب على باكستان والولايات المتحدة العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بالإضافة إلى التعاون في مجالات الصحة والأمن ومكافحة الإرهاب ومكافحة تغير المناخ.


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