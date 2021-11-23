انفجار في محطة وقود صواريخ بالقرب من بلجراد

أظهر فيديو مصور لحظة انفجار في محطة لإنتاج وقود الصواريخ بالقرب من العاصمة الصربية بلغراد، وفق ما نشرت روسيا اليوم.
يشار إلى أن المصنع يقع في قرية "بوبان بوتوك" بالقرب من عاصمة صربيا، حيث شوهد عمود كبير من الدخان الكثيف يرتفع فوق القرية، وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن "الانفجار تسبب في أضرار للمباني المحيطة".
وبحسب صحيفة "Blic" المحلية: "أدى الانفجار إلى مقتل شخصين على الأقل"، بالإضافة إلى إصابة أخرين لم يتم تحديد عددهم بعد.
وأشارت إلى أنه "تم إغلاق الطرق المؤدية إلى مصنع الصواريخ، وتقدم خدمات الطوارئ المساعدة للضحايا".
من جنه أخرى، قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إنه سيطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا لمدة 10 سنوات.
وقال فوتشيتش خلال لقاء تلفزيوني إنه يعتزم السفر إلى موسكو في 24 نوفمبر ويتوقع أن يجتمع مع بوتين في 25 نوفمبر.
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