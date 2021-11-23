انطلاق فعاليات مبادرة سفراء الأزهر للتطوع بمشاركة 7000 أزهرى و80 كلية 

كتب لؤى على

افتتحت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع جامعة الأزهر، أولى فعاليات مبادرة "سفراء الأزهر للتطوع"، بعدد (80) كلية من كليات جامعة الأزهر، التي تتضمن عددًا من الفعاليات والأنشطة التي ترسخ ثقافة العمل التطوعى، والتأكيد على روح الانتماء للأزهر والوطن.

انطلقت فعاليات المبادرة بحضور الدكتور محمد فكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، و أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر - أمين عام المنظمة، و بمشاركة عمداء ووكلاء الكليات ومسؤولو مشروع سفراء الأزهر وأعضاء هيئة التدريس والطلبة من المصريين والوافدين.

وأوضح الدكتور عبد الدايم نصير أمين عام المنظمة، أن الروح التي تجمع الأزهريين هو حب الأزهر الشريف والوطن الذي ننتمي إليه، وأن المبادرة هي رسالة عملية لكل العالم بأن المصريين والوافدين جنبا إلى جنب يعملون علي إبراز المظهر الحضاري بالكليات عن طريق تلوين ورسم لافتات وصور، وتزيين المكان بزراعة بعض الأشجار، وتنسيق الحدائق، وتصميم إعلانات توعوية للمواطنين بأهمية النظافة، وحملات توعوية بالممارسات الصحية إلى جانب الرعاية الصحية ورعاية المسنين، وإقامة ندوات عن "التغيرات المناخية وأثرها على المجتمع"، وعن وجوب ثقافة العمل التطوعى، مما يدعونا للفخر بأبنائنا الأزهريين.

كما قام الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بافتتاح المبادرة بجميع كليات الوجه القبلي، وأكد أن هذا اليوم بصدق هو يوم في حب مصر والأزهر الشريف، ويهدف لمشاركة الطلاب فى أعمال تجميل وتزيين وتشجير الحرم الجامعي، وانتهت الفاعليات بمباراة كرة قدم خماسية، بملعب نادي أعضاء هيئة التدريس بأسيوط، مشيرُا إلى أن هذا يأتى متواكبا مع رسالة وعمل منسوبي الجامعة في مجال المشاركة المجتمعية وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعى والمشاركة في مختلف الفعاليات التي تشهدها الجامعة فى مختلف المجالات، في ظل قيادة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور محمود صديق، أن الأزهر الشريف يقوم بالعديد من القوافل الطبية والمساعدات لكافة محافظات الجمهورية، وأنه جاري التجهيز لإغاثة أهالينا في أسوان من السيول التى لحقت بهم، كما دشن المبادرة بالوجه البحري الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، بعدد (25) كلية من كليات الوجه البحرى.

تهدف مبادرة "سفراء الأزهر للتطوع" إلى إعداد شباب قادر على توصيل الرسائل الصحيحة والمهنية بكافة القضايا المجتمعية؛ ليصبحوا سفراء في كافة ربوع مصر وخارجها، من خلال تدريبهم وتأهيلهم ومشاركتهم في دفع خطة التنمية للمجتمع، كما تهدف الفعالية إلى استثمار طاقات الشباب ودعم روح الانتماء وقيم الإسلام.