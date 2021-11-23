اليونان تسجل 126٪ زيادة فى عدد المسافرين مقارنة بعام 2020

كتبت: هناء أبو العز

سجلت السياحة اليونانية شهرًا آخر ناجحًا، حيث زاد عدد المسافرين الذين تم الترحيب بهم والرحلات الجوية لشهر أكتوبر بشكل أكبر، حسبما كشفت السلطات.

ووفقًا للبيانات التي قدمتها هيئة الطيران اليونانية (CAA)، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 ، استقبلت البلاد 32،057،627 مسافرًا وتم تشغيل 339،187 رحلة ، منها 200،843 رحلة دولية ، وهذا يعني أنه مقارنة بالموسم المقابل لعام 2020 ، ظهرت زيادة بنسبة 69 % في عدد الركاب ، والذي تم تحديده عند 18.967.841، بالإضافة إلى ذلك ، ارتفع عدد الرحلات أيضًا من 232.442 رحلة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 إلى 339187 رحلة هذا العام ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45.9 %.

وعلى وجه الخصوص، تم تسجيل 1،683،723 مسافرًا دوليًا خلال شهر أكتوبر من هذا العام ، بزيادة قدرها 126.9 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2020، ولوحظ أيضًا اتجاه إيجابي مماثل في عدد الرحلات ، حيث تم تسجيل 45771 من هؤلاء ، مما يمثل زيادة بنسبة 74.6 % مقارنة بعام 2020 ، حيث تم تشغيل 26208 رحلة.

وبلغ إجمالي عدد الركاب (القادمين / المغادرين) في أكتوبر من هذا العام 4،994،121 مسافرًا ، بزيادة قدرها 118.1 %

مقارنة بحركة الركاب في أكتوبر 20 ، والتي كانت 2،290،132 راكبًا.

ومع ذلك، فإن الأرقام ليست مثيرة للإعجاب مثل مستويات ما قبل الوباء ، عندما لم يتم فرض قيود السفر على الركاب على مستوى العالم، بشكل عام ، فهناك انخفاض بنسبة 29.2 % في حركة الطائرات لوحظ في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 ، عندما بلغ عدد الرحلات 478872 رحلة. علاوة على ذلك ، انخفض عدد الركاب بنسبة 45.7 % عن نفس الفترة ، حيث تم التعامل مع 59.069.514 راكبا.

ولكن مع ترحيب أكثر من 32 مليون مسافر، أثبتت اليونان أنها مضيافة، وأفضل وجهة للسياح البريطانيين في عام 2021 ، كما أعلن سوق السفر العالمي (WTM) سابقًا.

من جانبه صرح رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، مؤخرًا أنه يجب إعطاء اللقاحات الثالثة من لقاحات COVID بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية وأن اللقاح المعزز يجب أن يكون واضحًا في شهادة التطعيم .

وقال رئيس الوزراء ميتسوتاكيس: " بهذه الطريقة ، سوف نتجنب أي صدع في جدار المناعة الذي تم بناؤه بالفعل في قارتنا ".