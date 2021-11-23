اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:46 م
أكرم القصاص
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اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على التواصل لاستعادة العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:18 م
اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على التواصل لاستعادة العلاقات الثنائية اليابان وكوريا الجنوبية - أرشيفية
أ ش أ

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اتفق رئيس مكتب شؤون آسيا ومنطقة المحيط الهادئ بوزارة الخارجية اليابانية فوناكوشي تاكيهيرو خلال اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي إي سانج ريول، على الحفاظ على التواصل بين سلطات الشؤون الخارجية في الجانبين، لاستعادة علاقات ثنائية سليمة.


وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - بحسب صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية - أن فوناكوشي أقر بأن العلاقات متوترة بسبب اختلاف وجهات النظر في شؤون عديدة .


وفيما يتعلق بالتطور الأخير لجزر تاكيشيما ، قام رئيس الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية بزيارة الجزر الأسبوع الماضي ، حيث تسيطر كوريا الجنوبية على الجزر وتطالب بها اليابان، وتصر الأخيرة على أن الجزر جزء أصيل من الأراضي اليابانية.
 


اليابان

كوريا الجنوبية

اليابان وكوريا الجنوبية

وزارة الخارجية اليابانية

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