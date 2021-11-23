اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 08:55 ص
أكرم القصاص
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اليابان تخصص 16 مليار دولار إضافية لدعم السكان فى ظروف الوباء

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 08:47 ص
اليابان تخصص 16 مليار دولار إضافية لدعم السكان فى ظروف الوباء رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا
وكالات الأنباء

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قررت حكومة اليابان تخصيص أكثر من 1.8 تريليون ين "حوالى 15.8 مليار دولار" كمساعدات مالية إضافية للسكان وسط الوباء، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وستضيف الحكومة هذه النفقات الجديدة، فى مسودة ميزانية الدولة للسنة المالية 2021 التى تبدأ 1 أبريل 2021.

وذكرت صحيفة Yomiuriاليوم الثلاثاء، أنه سيتم دفع هذه الأموال على شكل نقاط خاصة، يمكن استبدالها بالسلع والخدمات. وسيحصل كل من يحمل البطاقات البلاستيكية، على مبلغ يصل إلى 20 ألف ين "174 دولارا".

بالإضافة إلى مساعدة السكان، يهدف هذا الإجراء لتشجيع السكان على استخدام أكثر فعالية لبطاقات تسجيل الهوية الموحدة، والتي يجب أن تصبح فى المستقبل أداة شاملة لجميع المدفوعات والمعاملات. ونوهت الصحيفة، بأن 39% من السكان يستخدمون حاليا هذه البطاقات.

وفي 19 نوفمبر الجاري، وافقت الحكومة اليابانية على حزمة جديدة من الإجراءات لدعم اقتصاد البلاد وسكانها خلال فترة الوباء، بحوالي 78.9 تريليون ين "691.5 مليار دولار".

 


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