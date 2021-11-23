ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن القائم بأعمال السفارة الأمريكية مايكل هيث إن هذه هي الدفعة الثانية من لقاحات موديرنا بعد تسليم 1.5 مليون جرعة من شركة فايزر فى يوليو الماضى.

وأضاف هيث: "تؤكد هذه الشحنة الجديدة دعمنا لتايلاند فى الوقت الذي نقف فيه جنبًا إلى جنب للتغلب على هذا الوباء العالمى، بينما ساعدت الشريحة الأولى من اللقاحات تايلاند على احتواء تفشي كورونا، فإن هذه الشريحة الثانية ستساعدها على تحقيق هدفها المتمثل في تطعيم 70% من السكان بحلول يناير المقبل، مما يمهد الطريق للانتعاش الاقتصادي للبلاد".